Lady Diana: William et Harry sur la tombe de leur mère pour son 56e anniversaire

Le prince William et le prince Harry ont beaucoup parlé publiquement de leur mère la princesse Diana et de sa mort traumatisante, au cours du premier semestre de cette année 2017. Peut-être plus que dans toute leur vie depuis l'accident tragique qui la leur a enlevée, le 31 août 1997 à Paris... Mais, après avoir fait tant de confidences, parfois sans filtre et aussi bien dans le cadre de leur campagne pour la santé mentale Heads Together que face aux médias, les deux frères auront prochainement un moment pour eux, en privé, avec leurs souvenirs et la mémoire de leur maman.

Le 1er juillet 2017, Lady Di aurait eu 56 ans. Ce jour-là, William et Harry se rendront en famille sur sa tombe au domaine d'Althorp pour un service religieux privé, en toute intimité, sans la présence des médias, selon une annonce faite par le palais de Kensington. Sur le paisible îlot du lac oval où se situe le mémorial, au sein du parc de la propriété séculaire de la famille Spencer, ils se recueilleront en compagnie des membres de la famille de Diana, à commencer par son frère Charles Spencer, maître des lieux. La duchesse Catherine de Cambridge et les enfants qu'elle a eus avec le prince William, George et Charlotte, devraient également être présents.

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, se déplacera à Althorp pour conduire l'office et consacrer à nouveau la sépulture de la princesse des coeurs, où elle avait été inhumée le 6 septembre 1997 en petit comité à la suite de ses funérailles publiques à Londres.

Plus tôt cette année, il était révélé que les princes William et Harry ont commandé une statue de Diana qui sera installée dans les jardins du palais de Kensington.