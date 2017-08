Lady Diana : William, Harry et Kate dans les jardins de Kensington, à sa mémoire

Malgré la pluie battante et la circonstance chagrinante, ce sont bien des sourires qu'on pouvait lire sur le visage - et sous les parapluies - du prince William, du prince Harry et de la duchesse Catherine de Cambridge, à l'heure de rendre hommage à Lady Di.

A la veille de cette funeste date du 31 août, qui marque en 2017 les vingt ans de la mort de la princesse, le trio royal s'est aventuré entre les flaques pour visiter dans les jardins du palais de Kensington le Sunken Garden. Créé il y a plus d'un siècle, ce jardin en particulier a spécialement été transformé en "jardin blanc" pour honorer la mémoire de Diana.

Le maître des lieux, Sean Harkin, ainsi qu'un jardinier répondant au nom de Graham Dillamore, lequel, au cours de ses 35 années de carrière dans ce parc, a connu la princesse de Galles du fait de ses visites régulières, les accompagnaient pour cette sortie ; ils ont pu leur détailler la conception de ce jardin et mentionner à William et Harry les plantes préférées de leur mère. Des représentants de quelques-unes des principales associations que Lady Di soutint de son vivant avaient été conviés pour l'occasion.

"La princesse passait souvent et admirait les couleurs qui apparaissaient dans le jardin, avait précédemment témoigné Graham auprès du site du magazine Hello!. L'endroit était charmant et l'époque belle. C'était une dame très amicale. J'ai eu la grande chance de la rencontrer de très nombreuses fois dans le jardin. Elle faisait toujours plein de compliments sur notre travail, appréciait beaucoup les jardins et était très détendue avec nous, très décontractée."

Des fleurs et de la lumière

Quant au thème de ce jardin blanc, le professionnel explique : "Nous savons que Diana aimait les myosotis [forget-me-not, en anglais, NDLR]. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle préférait les couleurs pastels et claires - blanc, rose clair, bleu clair -, alors je crois que ce que nous avons réalisé ici convient tout à fait." A noter que "Forget-me-not" est la traduction de "Sentebale" (en langage sesotho), le nom que le prince Harry a donné à la fondation qu'il a créée en faveur des enfants démunis du Lesotho, une initiative qui rappelle l'amour et le dévouement de sa mère envers l'Afrique.

Les princes William et Harry ont également pris un moment pour aller examiner les marques de sympathie et hommages qui se sont amoncelés au niveau des grilles du palais de Kensington : fleurs, photos, messages... Une scène assez émouvante, compte tenu notamment des confidences récemment faites par les deux frères : dans l'un des documentaires produits à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Diana, tous deux avaient confié combien le spectacle de la déferlante de chagrin sans précédent de leurs compatriotes et les marques de deuils laissées par tant d'anonymes avait été difficile à assimiler...

Signe qu'ils ont en partie fait la paix avec le passé et accepté de partager le deuil de leur mère avec le public, ils ont même déposé eux-mêmes les bouquets apportés par des tiers... En attendant la fameuse statue qu'ils ont commandée.