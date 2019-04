Lady Gaga aurait rompu avec son fiancé parce qu'il lui "envoyait trop de SMS"

Selon les informations d'Us Weekly, Lady Gaga et Christian Carino auraient rompu leurs fiançailles pour une bien étrange raison. Selon une source proche du couple citée par le magazine américain, leur relation se serait progressivement détériorée au fil des mois. Si bien qu'ils avaient déjà rompu avant la cérémonie des Golden Globes, le 7 janvier dernier, où une série de photos les montre plutôt distants, l'agent déposant un timide baiser sur la joue de la chanteuse oscarisée, que ça n'a pas vraiment l'air d'intéresser. De plus, elle ne portait pas sa bague de fiançailles lors de cette soirée.

Christian Carino n'aurait ainsi "pas bien agi avec Lady Gaga à la fin de leur relation, explique cette même source. Il était jaloux. Il essayait tout le temps de savoir où elle était et lui envoyait beaucoup trop de textos. Ses amis ne l'aimaient pas non plus", assure la source. Une information confirmée par une autre source, qui s'est adressée à People. "Leur relation n'a pas fonctionné, il n'y a rien de plus à dire, confie-t-elle, en affirmant que Lady Gaga ne semblait pas avoir souffert de cette rupture. Elle est si concentrée sur sa carrière qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qu'il s'était passé entre elle et Christian. Elle dit à tout le monde 'restons concentrés'."

Lady Gaga sortait avec Christian Carino, directeur artistique, depuis le mois de février 2017. Ils s'étaient fiancés l'année d'après. Leur rupture est une déception de plus pour Lady Gaga, qui avait déjà rompu ses fiançailles avec l'acteur Taylor Kinney en juillet 2016, après cinq ans d'amour.