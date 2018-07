Lady Gaga, canon en bikini : Détente à la plage avec son fiancé

L'été a enfin commencé et les stars régalent leurs fans avec de torrides photos de vacances ! Ceux de Lady Gaga sont en fête depuis la publication de nouvelles images de leur idole en bikini. Après des jours en studio d'enregistrement, la superstar s'est accordée un moment de répit sur une plage, accompagné de son fiancé.

Les joies de la plage, Lady Gaga les a retrouvés une première fois à Miami en mars dernier, après l'annulation de la suite de sa tournée européenne. Elle renoue avec le sable chaud et la mer aux Hamptons, à Long Island. La chanteuse de 32 ans y a été aperçue le week-end dernier (1er juillet 2018), profitant d'un après-midi ensoleillée avec son compagnon Christian Carino.

Habillée d'un bikini noir, la Mother Monster a inévitablement attiré l'attention des photographes présents. La future héroïne du film A Star Is Born en a gâté d'autres à New York en réalisant un véritable défilé de mode à ciel ouvert, lors de ses arrivées et sorties des studios d'enregistrement Electric Lady dans le quartier de Greenwich Village.

Les nouveaux clichés de Lady Gaga en maillot deux pièces à la plage suscite chez de nombreux internautes un besoin pressant de vacances. Où poserez-vous vos valises et paraderez-vous en bikini ?