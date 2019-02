Lady Gaga dévoile un immense tatouage et une bourde sur un autre...

Jeudi 14 février 2019, Lady Gaga a dévoilé à ses 33 millions d'abonnés sur Instagram qu'elle avait désormais un nouveau tatouage.

La chanteuse et actrice de 32 ans a opté pour une longue rose s'étalant quasiment sur tout son dos avec, de part et d'autre de la tige, la phrase "La vie en rose". Un hommage au tube mondial d'Edith Piaf qu'elle adore au point de le chanter régulièrement sur scène et un clin d'oeil touchant à son rôle dans le film A Star Is Born (carton au box-office avec 420 millions de dollars de recettes, presque 2 millions d'entrées en France). En effet, dans le film de Bradley Cooper, on peut l'entendre chanter, en français, cette chanson d'amour cultissime.

Lady Gaga, en lice dans la catégorie Meilleure actrice de la 91e cérémonie des Oscars pour ce rôle, a aussi amusé ses fans en dévoilant avoir fait apporter des retouches à un tatouage qu'elle arborait sur le bras. L'interprète de Born This Way avait réalisé une partition avec des notes de musique mais il manquait une ligne sur la portée ! "Quelle crise musicale sous alcool. J'ai étudié la théorie de la musique.... Voilà ce qu'il se passe quand tu as bu et que tu te fais faire un tatouage", a-t-elle répondu à une fan. Après avoir fait ajouter la cinquième ligne, Lady Gaga en a rigolé. "Crise musicale évitée. Trop de tequila et oubli de la cinquième ligne, la pauvre. Voilà ce que ça donne pour de vrai", a-t-elle ajouté.