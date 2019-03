Lady Gaga enceinte ? Elle répond aux rumeurs

Si Lady Gaga attend un heureux événement, ce n'est pas celui qu'on imaginait. La star a annoncé sur Twitter qu'elle était enceinte... de son nouveau disque.

Plus amusée qu'agacée par les rumeurs dont elle fait l'objet, Lady Gaga a posté un tweet pour ses 78 millions de followers, mardi 12 mars 2019. "Les rumeurs selon lesquelles je suis enceinte ? Ouais, je suis enceinte de #LG6", a-t-elle écrit en faisant référence à son sixième disque. Un chiffre qui ne prend pas en compte la bande originale d'A Star Is Born, sur laquelle elle a travaillé et qui lui a d'ailleurs récemment valu un Oscar pour le titre Shallow – ainsi qu'un Grammy Award et un Golden Globe –, ni Cheek to Cheek, son disque de reprises de jazz en duo avec Tony Bennett.

Le dernier album studio de Lady Gaga, dont on a récemment appris la rupture avec son fiancé Christian Carino, remonte à 2016 avec la parution de Joanne. Un disque vendu à plus de 1 million de copies dans le monde et porté par les titres Perfect Illusion et Million Reasons.