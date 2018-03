Lady Gaga et Christian Carino inséparables à Miami : Un an d'amour déjà

Le Joanne World Tour – une partie de son volet européen a été annulée pour raison de santé –, Lady Gaga a retrouvé les États-Unis en février et plus précisément les bras de son amoureux Christian Carino. Ce week-end, le couple était remarqué à Miami. Idem le 18 mars 2018 quand le couple était photographié devant un Starbucks de Miami. Huit jours plus tôt, on pouvait le voir enlacé sur la plage... Cela fait un an que la popstar et l'agent artistique s'aiment.

Le 18 mars, Lady Gaga et Christian Carino, accompagnés d'une amie, sont passés chez Starbucks. Le couple s'est ensuite posé sur les marches devant le café pour papoter avant de disparaître à bord d'une jeep bleu pétrole. Le 10 mars, toujours accompagnés de la même amie, Gaga et Carino, de dix-sept ans son aîné, on fait halte sur la plage de Miami. Collé l'un à l'autre, les amoureux ont profité du grand air.

Cela fait donc un an qu'ils s'aiment au grand jour. Avant la chanteuse, Christian Carino a été en couple avec l'actrice Lauren Cohan de The Walking Dead. Lady Gaga a, elle, été fiancée au costaud Taylor Kinney de la série Chicago Fire. Après leur rupture en 2016, la chanteuse semblait très affectée. C'est dans les bras du rassurant Christian qu'elle semble avoir trouvé un nouvel équilibre.