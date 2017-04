Lady Gaga et le prince William : Leur moment FaceTime... et plus si affinités

C'est d'ailleurs après la lettre ouverte qu'elle a publiée en fin d'année 2016 par le biais de sa Fondation Born This Way, dans laquelle elle révélait souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique, que William avait eu l'idée de solliciter Lady Gaga pour la campagne Heads Together et cette dernière a exprimé son admiration pour les "belles histoires" que la saga #oktosay a révélées. Tous deux impressionnés, le prince et la chanteuse s'accordent à dire que les gens confrontés à des défis mentaux ne se cachent plus et que ce type de problème tend enfin à être considéré avec autant d'égards que la santé physique.

"Même si cela a été dur, dit-elle dans sa discussion avec le duc de Cambridge, la meilleure chose à laquelle ait pu donner lieu ma maladie mentale, cela a été de la partager avec d'autres gens et de faire comprendre à notre génération et aux autres que si on ne se sent pas bien dans sa tête, on n'est pas seul et que même ceux dont vous pensez qu'ils n'ont aucun problème peuvent en avoir. Nous devons essayer aussi fort que possible et sans relâche de normaliser les problèmes de santé mentale de manière à ce que les gens aient le sentiment qu'ils peuvent en parler." William et Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, prévoient d'ailleurs de se rencontrer en octobre prochain au Royaume-Uni pour voir comment ils peuvent ensemble aller encore plus loin sur ce terrain. D'ici là, le prince, sa femme Kate et son frère Harry auront été aux avant-postes lors du marathon de Londres, où Heads Together sera l'association mise à l'honneur cette année. Les deux frères donnent d'ailleurs à cette occasion une occasion conjointe au magazine CALMzine.