Lady Gaga : Flamboyante et tout en transparence, elle sort le grand jeu

Lady Gaga revient en forme et avec style. Après plusieurs semaines de repos forcé (elle avait révélé en septembre dernier qu'elle souffrait de fibromyalgie), la chanteuse de 31 ans a finalement débuté le fil de ses concerts européens dans le cadre de son Joanne World Tour. Après avoir donné deux shows à Barcelone les 14 et 16 janvier 2018, elle a ainsi mis le cap à Milan, où elle donnera une représentation unique ce jeudi 18 janvier.

La veille, l'interprète du titre Million Reasons (fiancée depuis peu à son chéri Christian Carino) profitait de son passage dans la capitale de la mode pour décompresser et passer du bon temps. Vêtue d'une longue robe rouge transparente de la maison Ted Khoury, Lady Gaga a fait tourner les têtes en se rendant mercredi soir au restaurant Da Giacomo. Perchée sur ses hauts talons et escortée d'un garde du corps, la star américaine avait été quelques instants plus tôt chaleureusement accueillie par ses fans à la sortie de son hôtel, prenant le temps de faire des selfies à leurs côtés.