Lady Gaga harcelée par un groupe Facebook, un souvenir qui la poursuit

En 2016, une certaine Lauren Bohn avait raconté sur le réseau social : "J'étais étudiante à l'Université de New York et Facebook n'avait qu'un an. Je me souviens être tombée sur un groupe Facebook qui m'a brisé le coeur. Son nom : "Stefani Germanotta, tu ne seras jamais célèbre"." L'internaute se souvenait alors y avoir lu de vives critiques à l'encontre de celle qui, en attendant de connaître le succès en 2008 avec The Fame, se produisait dans des bars locaux : "Le groupe était truffé de commentaires acérés comme des aiguilles de porc-épic, reprochant à la musicienne en herbe d'être une pu** prête à tout pour attirer l'attention. Je me souviens aussi d'un mec qui avait posté un flyer pour un de ses prochains concerts dans un bar. Il avait délibérément marché dessus avec sa semelle boueuse pour cacher son nom." Une capture d'écran du groupe montre que douze personnes en faisaient partie.

Dès l'âge de 17 ans, Stefani Germanotta a pu intégrer une école de musique rattachée à l'Université de New York. Elle a finalement arrêté ses études en 2005 pour se concentrer sur sa carrière. Six ans et quelques tubes plus tard, lors d'une conférence Google, elle avait confié : "Le harcèlement vous suit vraiment toute votre vie. Et vraiment, vraiment, il ne s'en va jamais. Et je sais que vous utilisez des mots tels que "superstar" et "la plus googlisée" et "milliards de vues YouTube". Mais je n'ai jamais été une gagnante. J'étais toujours une loser. Et ça me poursuit." Une "loser" qui doit désormais trouver une place chez elle pour Oscar à son nom.