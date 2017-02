Lady Gaga : John Wayne des temps modernes inattendue !

Quelques jours seulement après avoir fait sensation lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl, Lady Gaga a ravi tous ses little monsters en dévoilant son tout nouveau clip. Celui servant à illustrer le titre John Wayne, troisième extrait de son album Joanne produit par BLOOD et Mark Ronson. La star a communiqué sur son arrivée "surprise" sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement avant sa publication. Pas le temps de faire dans le suspense.

Sous la direction du réalisateur suédois Jonas Akerlund, la chanteuse américaine de 30 ans joue les cow-boys des temps modernes, chevauchant cheval et moto. Plongée dans un univers ultracoloré, la Monther Monster arbore, comme à son habitude, des costumes, un peu dénudés, qu'importent les critiques sur sa silhouette dont elle se moque ouvertement.

Jugée trop grosse lors de son show de la mi-temps du Super Bowl, Lady Gaga a répondu à ses détracteurs. "J'ai entendu dire que mon corps faisait l'objet de nombreuses conversations. Je n'ai qu'une chose à vous dire : je suis fière de mon corps et vous devriez être fier du vôtre aussi. Qu'importe qui vous êtes ou ce que vous faites. Je pourrais vous citer un million de raisons pour lesquelles vous n'avez aucunement besoin de répondre aux exigences des autres pour réussir. Soyez vous-même, inconditionnellement. C'est le truc des champions. Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime. Xoxo. Gaga", a-t-elle posté le 7 février sur sa page Instagram.

Satisfaite de l'incroyable concert de treize minutes qu'elle a assuré, la chanteuse ne l'a pourtant pas encore digéré. "Je suis vraiment contente et j'ai passé un moment incroyable lors de ma performance au Super Bowl. J'aimerais pouvoir la revivre encore", a confié l'artiste lors d'une interview accordée à la radio Beat 1. Un moment de son show l'a tout particulièrement marquée, le final, lorsqu'elle attrape le ballon de football américain qui lui est lancé. Lady Gaga n'avait qu'une hantise : le laisser filer. "J'étais très contente d'avoir réceptionné le ballon. Avant d'aller me coucher la nuit d'avant, je regardais le plafond en me demandant comment j'avais pu imaginer un seul instant qu'attraper le ballon était une bonne idée. C'était mon idée", a admis Lady Gaga. Certes, un échec en direct ne serait pas passé inaperçu, mais aurait fait bien moins scandale que la sortie du sein de Janet Jackson en 2004.

Profitant de l'exposition du Super Bowl, Lady Gaga a annoncé une nouvelle tournée, le Joanne World Tour, qui passera par Paris le 6 octobre 2017. En attendant, elle sera sur la scène des Grammy Awards le 12 février prochain pour une prestation déjà très attendue aux côtés de Metallica.

Olivia Maunoury