Lady Gaga jugée trop grosse lors du Super Bowl : Sa réponse cash aux critiques

Incroyable mais vrai, les internautes ont trouvé à redire après l'incroyable performance de Lady Gaga lors de la mi-temps du Superbowl. Sur la toile, les twittos ont pointé du doigt... le petit bidon de la superstar, qui avait pourtant retrouvé une silhouette longiligne après des semaines d'entraînement intensif ! Malgré ces critiques absurdes, l'interprète de Born This Way a gardé la tête haute et s'est défendue sur sa page Instagram.

"J'ai entendu dire que mon corps faisait l'objet de nombreuses conversations. Je n'ai qu'une chose à vous dire : je suis fière de mon corps et vous devriez être fier du vôtre aussi. Qu'importe qui vous êtes ou ce que vous faites. Je pourrais vous citer un million de raisons pour lesquelles vous n'avez aucunement besoin de répondre aux exigences des autres pour réussir. Soyez vous-même, inconditionnellement. C'est le truc des champions. Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime. Xoxo. Gaga", a-t-elle écrit ce mardi 7 janvier.

Quoi qu'en disent les internautes, la Mother Monster a mis le feu au stade lors de son impressionnant concert, truffé de cascades et autres effets pyrotechniques en tout genre. L'ex-fiancée de Taylor Kinney a assuré le show toute seule dans son intégralité, reprenant un medley de ses plus grands tubes. À l'issue de sa prestation, la chanteuse de 30 ans a annoncé qu'elle partirait en tournée dans le monde entier pour soutenir son dernier album, intitulé Johanne. L'occasion de retrouver sur les routes ses nombreux fans fidèles, loin des vilaines critiques.