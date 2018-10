Lady Gaga, la mort de sa meilleure amie : "Je l'entendais gémir au téléphone"

Actuellement à l'affiche du film A Star Is Born aux côtés de Bradley Cooper, Lady Gaga n'a pas eu un tournage des plus simples. Pendant la production de ce long métrage, la chanteuse a perdu sa meilleure amie en mai 2017, emportée par le cancer. Dans une interview accordée à Zane Lowe pour son émission Beats 1 le vendredi 5 octobre 2018, la chanteuse et actrice a évoqué, non sans émotion, cette disparition.

Elle raconte avoir tourné l'une des plus émouvantes scènes de A Star Is Born au moment de la mort de sa BFF. "On a écrit cette chanson... c'est très particulier. C'est une chanson qu'il [Bradley] a écrite pour elle. Elle se termine par un twist tragique. On l'a filmé au Shrine [une salle de concert de Los Angeles, NDLR], comme ce que Bradley souhaitait en hommage à la version du film avec Judy Garland", raconte Gaga. Elle poursuit, très émue : "Ce jour-là, mon amie Sonja se battait depuis des années contre des cancers, son amie m'appelle... Je pouvais l'entendre gémir derrière. J'ai quitté le plateau... Je n'en revenais pas, je ne me suis même pas arrêtée pour voir Bradley, j'ai sauté dans ma voiture et commencé à conduire, et je l'ai raté de dix minutes". Un moment qui restera gravé dans la mémoire de la jeune femme de 32 ans.

L'impression qu'on vient de me voler dix ans de ma vie, de mon amitié et ma carrière avec elle. Comme si quelqu'un nous l'avait arrachée.

Après la disparition de sa meilleure amie, Lady Gaga livrera un hommage bouleversant. "Je ne sais pas comment faire pour estimer une amitié. Je ne suis même pas sûre que l'on puisse vraiment juger de tout ce qu'elle nous a apporté. Seul notre coeur sait vraiment combien ça compte, et c'est bien trop particulier pour que les mots puissent en témoigner. J'ai l'impression qu'il y a deux sentiments qui se battent l'un avec l'autre. Le premier, c'est que je vais vivre chaque jour avec bien plus de passion, de détermination et de compassion qu'avant. Parce que c'est ainsi qu'elle vivait et c'est ce qui nous a rapprochées. Je sais que c'est ce qu'elle a toujours voulu pour moi, avait-elle écrit sur sa page Instagram. La deuxième chose que je ressens, c'est l'impression qu'on vient de me voler dix ans de ma vie, de mon amitié et ma carrière avec elle. Comme si quelqu'un nous l'avait arrachée, et avec elle, tous nos bons moments. Je sais que ce n'est pas vrai et que je garde nos souvenirs en moi pour toujours, mais je suis sous le choc de savoir que je n'en créerais plus aucun nouveau avec elle, et que je ne la verrai plus avant de mourir moi aussi."