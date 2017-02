Lady Gaga : La vérité sur son incroyable cascade lors du Super Bowl

Lady Gaga a battu des records avec son show spectaculaire pour la mi-temps du Super Bowl. Après sa performance longue de 13 minutes, les ventes de ses disques ont fait un bond aux États-Unis. Selon les informations du magazine People, ce sont plus de 150 000 exemplaires physiques qui ont été vendus dans la foulée et presque autant de téléchargements. Ses six albums ont été téléchargés 23 000 fois tandis que sa chanson Million Reasons l'a été 45 000 fois.

Un bel exploit pour la popstar de 30 ans qui a aussi marqué l'histoire de l'événement sportif puisque près de 113,5 millions de téléspectateurs américains étaient massés devant leurs écrans pour admirer son incroyable concert. Elle arrive juste derrière l'indétrônable Katy Perry qui avait attiré près de 118,5 millions de spectateurs lors de son passage sur scène, il y a deux ans, avec la rappeuse Missy Elliott.

Mais Lady Gaga est sans doute la première à s'être jetée du haut du toit du stade lors de la mi-temps du match qui a opposé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Falcons d'Atlanta. L'interprète de Bad Romance avait préenregistré la séquence en amont pour être certaine de ne prendre aucun risque. Selon les informations du Daily Mail, la chanteuse a commencé à chanter en haut du toit – du moins pour les téléspectateurs – avant de sauter dans le vide.

Elle a repris sa chanson dans les airs, suspendue par des fils qui lui ont permis de virevolter et d'enchaîner les cascades, sans cesser de chanter. "En février, on ne sait jamais quel temps il va faire, il fallait prendre en considération la vitesse du vent, la pluie, ce genre de choses. On a donc décidé qu'il valait mieux filmer avant. D'un point de vue logistique et créatif, c'est un peu difficile pour Lady Gaga de partir du toit et de descendre jusqu'au stade", a expliqué une certaine Natalie Cheunge, porte-parole des drones Intel qui ont permis de filmer la cascade.

Une grande première dans l'histoire du show du Super Bowl, qui est l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis.