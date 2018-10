Lady Gaga longtemps snobée à ses débuts : "Elle n'était pas assez jolie"

Entre la fiction sur grand écran et la réalité, il n'y a qu'un pas pour Lady Gaga. À l'affiche du film musical A Star Is Born au côté de Bradley Cooper, la chanteuse de 32 ans partage de nombreux points communs avec le personnage qu'elle interprète, puisque toutes deux ont dû dépasser les critiques sur leur physique pour finalement réussir.

"Elle avait beaucoup de mal à l'époque, comme Ally dans le film, parce qu'elle n'était pas prise au sérieux, a confié un certain Brendan Jay Sullivan à People, un proche de la star durant ses débuts à New York. On lui disait, 'Oh tu es juste cool dans les quartiers branchés de la ville mais je ne peux pas te vendre au grand public américain. On a entendu des gens dirent 'Tu n'es pas assez jolie pour une pop star'. Et pas seulement derrière son dos, mais face à face. Ce qui est dingue parce qu'elle est la personne la plus glamour qui soit."