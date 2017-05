Lady Gaga méconnaissable et au naturel pour le beau Bradley Cooper

Avant de revenir à la scène avec son Joanne Tour, Lady Gaga est actuellement en train de mettre en boîte un long métrage, A Star is Born, sous la direction de Bradley Cooper. Il s'agit d'un remake du film éponyme sorti en 1937 – et qui a été revu et corrigé deux fois par la suite, en 1954 et 1976. La mother monster y joue Ally, une jeune ingénue qui débarque dans le monde du show-business.

Pour les besoins de ce rôle, Gaga a opéré une véritable métamorphose. Celle qui sera créditée au générique sous le nom de Stefani Germanotta est devenue brune et s'est défaite de tous les artifices souvent spectaculaires qu'elle utilise en tant qu'interprète des Poker Face, Bad Romance, Just Dance ou Born This Way. Ainsi, sur la dernière photo qu'elle a dévoilée du tournage de A Star Is Born, on découvre la jeune femme de 31 ans brune et au naturel. Un selfie sobre où elle semble n'arborer aucun maquillage. "Et c'est dans la boîte pour aujourd'hui", commente-t-elle. A Star Is Born doit sortir en France le 3 octobre 2018.