Lady Gaga, Robert Pattinson et Bradley Cooper : Un dimanche à Toronto

Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise le 31 août 2018, A Star is Born a été projeté dimanche 9 septembre au Festival international du film de Toronto 2018. Son réalisateur et premier rôle, Bradley Cooper, était évidemment au bras de celle qui incarne sa jeune étoile à l'écran : Lady Gaga.

Une star tombe amoureuse d'un jeune talent prometteur, l'aide à rencontrer son public et finit par être éclipsée. L'amour peut-il survivre au succès ? A Star is Born est d'abord un film de 1937 signé William A. Wellman. En 1954, George Cukor en dirige la comédie musicale avec James Mason et Judy Garland. Bradley Cooper réalise ce nouveau remake qui réinvente cette love story culte dans le monde de la country américaine. Les premiers retours de Venise ont été excellents, notamment en ce qui concerne la prestation de Lady Gaga. Hier à Toronto, Bradley Cooper avait le sourire en arrivant sur le tapis rouge. À son bras, Gaga était tout en noir dans un fourreau Armani Privé et des accessoires très années 1980. Après le Canada, l'équipe du film reviendra en Europe pour les festivals de San Sebastian (21-29 septembre) et de Zurich (27 septembre – 7 octobre), tandis que les spectateurs pourront le découvrir à partir du 3 octobre en salles.

Robert en pince pour Claire

D'autres films ont fait la une ce dimanche à Toronto. D'abord la rencontre très attendue de Robert Pattinson et de la réalisatrice qu'il admire peut-être le plus au monde, la Française Claire Denis. L'ambassadeur Dior a expliqué qu'il avait mis quatre ans avant de décrocher enfin un rendez-vous avec l'auteure de Beau Travail et Trouble Every Day. Sa pugnacité a payé puisque le voilà devant sa caméra pour High Life, un film sur un père et sa fille luttant pour leur survie au fin fond de l'espace. Robert Pattinson y donne la réplique à Mia Goth, Juliette Binoche et André Benjamin (alias André 3000 du duo Outkast).

Pour finir, les amateurs ont pu découvrir en avant-première le documentaire Quincy, réalisé par Alan Hick sur le producteur Quincy Jones. Figure incontournable de la pop music, on lui doit notamment les albums Off The Wall, Bad et Thriller de Michael Jackson. Jones collectionne les Grammy Awards et les collaborations de luxe. Le film d'Alan Hick entend enfin faire honneur à sa carrière colossale. Pour cette projection, Jones (85 ans) était présent, accompagné de sa fille actrice, Rashida Jones (42 ans). Cette dernière a coécrit et coréalisé ce film sur son père – à noter que son ancien fiancé, le musicien Mark Ronson, était présent à cette première. De Beyoncé à Michelle Obama, en passant par Tom Hanks, Bono et Lady Gaga, tout le gratin apparaît dans le film. Il sera disponible le 21 septembre sur Netflix.