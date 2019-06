Lady Gaga : Son look extravagant pour la Pride new-yorkaise

Quand il s'agit de faire le spectacle, Lady Gaga a toujours de la suite dans les idées. Le 28 juin 2019, la chanteuse a fait une apparition très remarquée à la Pride de New York pour célébrer la communauté LGBTQI. La superstar de 33 ans a choisi une tenue flashy composée de cuissardes glitter multicolores, d'un minishort à franges perlées et d'une veste en jean fluo, le tout aux couleurs du rainbow flag. Une tenue signée Versace tout simplement parfaite célébrer le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall.

"Vous êtes la définition du courage !"

L'héroïne du film A Star Is Born a prononcé un discours très applaudi à cette occasion : "Je suis tellement émue aujourd'hui. Cette communauté s'est battue et a continué de mener une guerre d'acceptation, une guerre de tolérance avec le courage le plus acharné. Vous êtes la définition du courage ! (...) Je me sens tellement honorée et privilégiée d'être même invité ici. Je ressens ce privilège et cet honneur parce qu'aujourd'hui, c'est une célébration de vous tous, à tous les égards. Quatre millions de personnes sont à New York pour célébrer leur fierté !"

Born This Way

Pendant son discours, Lady Gaga a fait référence à son engagement. La Born This Way Foundation est une association à but non lucratif créée par la star et sa mère Cynthia Germanotta. Elle a pour mission d'encourager tout individu dans l'expression et l'affirmation de soi en aidant et en soutenant chaque communauté, notamment les plus jeunes.

Sur Instagram, Lady Gaga a publié une photo de son apparition avec ces mots : "Je ne pourrais pas être plus fière de chaque personne dans cette foule et dans le monde entier aujourd'hui. Cette communauté m'inspire beaucoup. Votre courage et votre poursuite incessante de gentillesse. Célébrez-vous aujourd'hui et, espérons-le, tous les jours. Je vous aime. #FIERTÉ."