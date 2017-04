Laeticia et Johnny Hallyday : Aux urnes et entourés de leurs amis à Los Angeles

Plus unis que jamais face à l'épreuve de la maladie, Laeticia et Johnny Hallyday sont de nouveau réapparus dans les rues de Los Angeles pour profiter de moments privilégiés avec leurs proches. Près de deux mois après que le rockeur de 73 ans a confirmé qu'il était traité pour soigner un cancer, le couple de stars continue ainsi d'être entouré de ses fidèles amis.

Samedi 21 avril, c'est au côté de l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon et du manager de l'interprète de Rester vivant, Sébastien Farran, que la maman de Jade (12 ans) et Joy (8 ans) a été vue à Malibu pour savourer un déjeuner au restaurant japonais Nobu. Souriant et en grande forme, le mannequin de 42 ans ne se déplaçait plus avec sa béquille, signe que tout va désormais bien mieux.

Le lendemain, la créatrice de la fondation La Bonne Étoile se rendait à Burbank pour remplir son devoir de citoyenne en allant voter lors du premier tour de l'élection présidentielle. Laeticia Hallyday n'était pas la seule expatriée à se précipiter aux urnes, ayant été rejointe par deux amies.

Laeticia c'est son ciment, le centre de sa vie, sa force...

Quelques heures plus tard, Johnny Hallyday pointait le bout de son nez au restaurant 26 Beach, dans le quartier de Venice Beach, pour retrouver à son tour Jean-Claude Darmon et Sébastien Farran. Coiffé d'une casquette, le chanteur a été vu en train d'échanger des rires complices avec ses amis tandis qu'ils regagnaient son véhicule.

Mi-mars, Jean-Claude Darmon s'était exprimé au micro de la radio RTL pour répondre aux questions de Marc-Olivier Fogiel et donner des nouvelles rassurantes de son ami. "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'ai le sentiment profond qu'il va s'en sortir une fois de plus comme il l'a toujours fait, malgré le fait que chacun attend la mort de Johnny. Mais il faudra patienter très, très, longtemps...", avait-il déclaré. Avant de déclarer quelques mots au sujet de Laeticia Hallyday. "C'est son ciment, le centre de sa vie, sa force... Les gens connaissent mal Laetitia. Elle est en béton armé. Et le fait qu'elle soit là, que les enfants soient là, d'avoir autant d'amour autour de lui, cela lui permet de penser à l'avenir de façon sereine", avait-il conclu.