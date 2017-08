Laeticia et Johnny Hallyday : Derniers instants de détente avant le départ

Un mois déjà que Laeticia et Johnny Hallyday ont posé leurs valises dans leur petit coin de paradis, les Antilles françaises. Le couple possède à Saint-Barthélemy une somptueuse villa avec piscine qu'il investit chaque été avec ses deux filles, Jade et Joy, mais aussi avec Elyette, la grand-mère adorée de Laeticia.

Arrivés à la fin du mois de juillet, le rockeur de 74 ans et sa charmante épouse de 42 ans doivent à présent se résigner à rentrer. Comme l'a révélé VSD dans son numéro du 24 août, Johnny Hallyday repassera par Paris avant de rentrer à Los Angeles. Traité pour un cancer des poumons, qu'il a officialisé en mars dernier, le Taulier est attendu pour "effectuer un contrôle médical et voir comment le nouveau protocole de chimiothérapie évolue", a précisé l'hebdomadaire.

Bien décidés à profiter jusqu'au bout de leurs vacances de rêve, Laeticia et Johnny Hallyday ont partagé de nouvelles photos sur leurs pages Instagram respectives avec un seul mot d'ordre : la détente. C'est ainsi que le chanteur se dévoile en train de se prélasser paisiblement sur l'un des nombreux transats installés au bord de la piscine, s'offrant un généreux bain de soleil. "Last days in #StBarth", commente-t-il en légende. Johnny Hallyday propose également une photo romantique de lui et Laeticia à ses 116 000 abonnés. Le couple savoure une paisible balade en bateau en toute complicité.