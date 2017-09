Laeticia et Johnny Hallyday : Leur fille Jade franchit un cap, avec le sourire

Après avoir profité d'un mois de vacances à Saint-Barthélémy, avant que leur sublime villa ne soit partiellement endommagée par l'ouragan Irma, tout le clan Hallyday passe le mois de septembre en métropole. Johnny Hallyday poursuit l'enregistrement de son nouvel album, entouré de ses plus fidèles musiciens dont Maxim Nucci, mais aussi de son épouse Laeticia Hallyday qui aime le voir en studio.

Lorsque la jolie blonde n'est pas aux côtés du Taulier, elle profite de son temps libre avec leurs deux filles, Jade, 13 ans, et Joy, 8 ans. Très active sur Instagram, Laeticia Hallyday a partagé une nouvelle vidéo éphémère sur sa story le mercredi 20 septembre. La courte séquence dévoile son aînée en train de franchir un cap, celui de se faire percer les oreilles. Jade aura ainsi attendu jusqu'à ses 13 ans pour toucher à ses oreilles. Une épreuve que l'adolescente a franchi haut la main, avec le sourire, alors que sa petite soeur Joy semblait effrayée. Également entourée de certaines de ses amies, Jade n'a pas tremblé malgré les deux coups de pistolet.

Toujours très lumineuse et joviale pour le plus grand bonheur de ses parents, Jade l'était le 17 septembre dernier lorsque sa nièce Emma Smet est venue fêter ses 20 ans en région parisienne. Tout comme son papa, l'adolescente a donné de la voix à l'arrivée du gâteau d'anniversaire. Un joliment moment d'unité familiale que Laeticia Hallyday n'avait pas manqué d'immortaliser en vidéo et de partager.