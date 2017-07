Laeticia et Johnny Hallyday : Vacances de rêve en Bretagne avec Jade et Joy

Sur sa story Instagram, Laeticia Hallyday a également diffusé plusieurs clips où on peut voir la famille jouer au jeu de cartes Mille Bornes. Jade est installée à côté d'elle, tandis que Joy et Johnny sont assis en face d'elles.

Fin juin, la femme de l'interprète de Rester vivant se confiait dans les colonnes de Paris Match pour évoquer le cancer de son mari, maladie contre laquelle Johnny se bat courageusement depuis de longs mois. "Quelle émotion ! Quel miracle ! On va gagner ! J'y crois à cette guérison, je la veux, c'est la seule issue. Ce n'est pas qu'il soit plus fort que les autres, mais il est amené à vivre une existence singulière. (...) Je me raccroche aux futurs moments de bonheur qui nous attendent. Je ne peux pas me permettre de douter. Je suis terrifiée. Mais les idées noires et les pleurs, je les chasse", avait-elle déclaré, pleine d'optimisme.