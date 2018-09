Laeticia Hallyday a quitté Saint-Barth': Dernière veillée sur la tombe de Johnny

Ce sont plus de deux mois que Laeticia, Jade et Joy Hallyday ont passés à Saint-Barthélemy. Arrivées le dimanche 24 Juin sur l'île des Antilles françaises, la veuve de Johnny Hallyday et leurs deux filles de 14 et 10 ans ont repris le chemin de Los Angeles, où elles résident, le mercredi 5 septembre 2018, rentrée scolaire oblige.

BFMTV a rencontré Laeticia Hallyday le 3 septembre dernier à l'occasion de la toute dernière veillée organisée sur la tombe de Johnny, au petit cimetière de Lorient. La dernière épouse du rockeur est arrivée à la nuit tombée sur la sépulture illuminée, pour rendre hommage à son "homme", accompagnée de ses filles et entourée de proches. Pour cet ultime recueillement, plusieurs titres du Taulier ont été joués Je te promets, Quelque chose de Tennessee et Je serai là, entre rires et larmes. Pas un jour de ces vacances n'est passé sans que Laeticia, Jade et Joy ne se rendent le soir sur la tombe. La veuve a confié avoir franchi un nouveau cap cet été. "J'ai passé une nouvelle étape dans le deuil, j'avance au jour le jour, pas à pas", a-t-elle confié à la journaliste de BFMTV.

Des fans conviés à la dernière veillée

Parce qu'elle sait que l'amour de fans de Johnny est toujours intact malgré sa mort survenue en décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, Laeticia Hallyday a toujours accepté que les admirateurs visitent la tombe de son homme. Deux touristes français de passage au petit cimetière de Lorient ont ainsi eu le privilège de participer à la dernière veillée avec les proches du rockeur. "Quelqu'un préparait la tombe et mettait des belles bougies, et on nous a dit 'c'est la dernière veillée de prière ce soir'. Et on a vu arriver la famille et les amis. On sait qu'il aimait la musique, et c'est la musique qui a guidé cette prière. C'est assez joyeux malgré tout", ont-il raconté face à la caméra de BFMTV.

Si elle a confié qu'il était "très dur de partir, de le quitter", la veuve du Taulier gardera plein de joyeux souvenirs de ces premières vacances sans l'homme de sa vie. Des moments heureux largement immortalisés par ses amis, dont la photographe Yaël Abrot qui a notamment publié une photo de Laeticia avec ses filles le 1er septembre dernier à la plage.