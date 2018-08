Laeticia Hallyday à Saint-Barth: Fin d'été sous le signe de l'amitié et du sport

Pour ces premières vacances à Saint-Barthélemy sans Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday n'aura pas été seule, bien loin de là. La veuve du Taulier n'a cessé d'être entourée durant ses semaines passées dans les Antilles françaises avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans). Des amis stars l'ont rejointe, l'animatrice Alessandra Sublet qui s'est offert le même tatouage qu'elle, la chef Hélène Darroze avec qui elle a célébré la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde ou encore l'ancien tennisman Yannick Noah qui l'a invitée à profiter de la vie en faisant la fête. Marc-Olivier Fogiel, son mari François Roelants, leurs filles Mila et Lily, mais aussi Marie Poniatowski et son mari Pierre Rambaldi et leur fille Tess ont également fait le voyage jusqu'aux Antilles.

Si Laeticia Hallyday rentrera dans quelques jours à Los Angeles puisque Jade et Joy vont bientôt reprendre le chemin de l'école, la dernière épouse de Johnny Hallyday profite jusqu'au bout de l'île de Saint-Barthélemy. Visiblement apaisée, elle a su trouver en ses amis la force de s'amuser sans jamais oublier l'homme qu'elle a tant aimé et qu'elle célèbre tous les jours. Pas une soir ne passe sans que Laeticia, Jade et Joy ne se rendent sur la tombe de Johnny située au petit cimetière de Lorient. Bougies et chansons rythment ce recueillement quotidien.

Durant son séjour à Saint-Barth', Laeticia Hallyday a souvent été photographiée par ses amis alors qu'elle n'a plus rien posté sur Instagram depuis le 16 novembre 2017. Le 30 août 2018, Liliane Jossua (fondatrice de Montaigne Market) a de nouveau montré combien elle était entourée. Laeticia apparaît en chemise bleue avec sa casquette fétiche aux initiales de Saint-Barthélemy, les cheveux au naturel, longs et ondulés. La veuve sourit.