Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy : "J'ai mal et je me sens trop fragile"

Laeticia Hallyday sait qu'elle est observée depuis qu'elle a atterri à Saint-Barthélemy le 15 avril dernier et pas en jet privé cette fois-ci. Alors que la dernière épouse de Johnny Hallyday pourrait facilement aller à la rencontre des médias qui se trouvent également sur l'île, partager avec eux son désespoir de voir son deuil bafoué par la bataille judiciaire qui l'oppose à Laura Smet et David Hallyday, elle n'a fait aucune déclaration publique depuis son arrivée. La maman de Jade (13 ans) et Joy (9 ans) préfère se concentrer sur l'essentiel : se recueillir et rendre tous les jours visite à celui qu'elle a tant aimé et qui s'en est allé le 5 décembre 2017, emporté par un cancer des poumons qui s'est généralisé.

Au cours de l'une de ses multiples visites au petit cimetière de Lorient où repose le Taulier depuis le 11 décembre 2017, Laeticia Hallyday a échangé avec l'une des journalistes de BFMTV, caméra éteinte. En off, la veuve de 43 ans a témoigné de sa volonté de se battre malgré la douleur du deuil. "Je ressens un vide immense, c'est déjà tellement dur. J'ai l'impression qu'on me vole mon deuil tous les jours", a-t-elle confié. Pourtant entourée d'amis proches, notamment de l'éditeur Jean-Pierre Millot qu'elle connaît depuis de longues années, Laeticia Hallyday a avoué sa faiblesse morale : "J'ai mal et je me sens trop fragile." Mais parce qu'elle n'est pas seule dans ce combat, elle s'interdit de flancher pour Jade et Joy. "Je vais me battre pour mes filles et je vais y arriver", a-t-elle certifié.

Prenant soin de la tombe de son mari, rallumant chaque jour toutes les bougies avec l'aide de ses filles, scrutant les nombreux messages d'amour laissés par les fans, Laeticia Hallyday a pris l'habitude de les croiser et de partager son chagrin avec eux. "Ça me touche beaucoup tout cet amour qu'ils nous donnent, ils sont très bienveillants, c'est aussi grâce à eux que mon mari continue de vivre", a-t-elle confié. Des mots qui devraient toucher la communauté de fans de Johnny elle-même divisée.