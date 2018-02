Laeticia Hallyday attaquée : Ses échanges de lettres tendus avec Laura et David

La guerre autour de la succession de Johnny Hallyday fait rage entre Laeticia et ses beaux-enfants, Laura Smet et David Hallyday. Déshérités au profit de leur belle-mère et de leurs demi-soeurs Jade (13 ans) et Joy (9 ans), la fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan ont fait une première assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour contester le testament de leur père (rédigé en juillet 2014 en vertu de la loi californienne) avant d'intenter une nouvelle action en justice pour prendre connaissance du projet d'album posthume du regretté chanteur, réclamer une mise sous séquestre de ses droits d'auteur (légués dans un trust au seul nom de Laeticia Hallyday) et demander le gel de ses biens immobiliers. Une audience a été fixée au 15 mars prochain.

Dans son numéro daté du 22 février 2018, Le Point révèle par ailleurs les échanges de lettres tendus entre Laeticia Hallyday et ses beaux-enfants. Une note adressée le 7 février dernier à la veuve du rockeur lui demande de communiquer le projet d'album posthume, "la copie de la maquette de l'album en cours de préparation avec l'intégralité des enregistrements qui seraient commercialisés ainsi qu'une description du packaging envisagé". Le ton est "sec et le vouvoiement de rigueur", soulignent nos confrères du Point.

C'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre

Cinq jours plus tard, Laeticia répond. "Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre (...) Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée", a-t-elle écrit. Et d'évoquer son droit le plus strict : "L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés. (...) Il m'appartient donc seule de faire respecter le droit moral de mon époux", a-t-elle conclu. C'est forcément cette demande du 7 février et la réponse de Laeticia du 12 février leur annonçant que son mari lui a donné l'intégralité de ses droits d'auteur et d'artiste-interprète et donc le droit moral... qui a mis le feu aux poudres et déclenché la fureur de Laura, suivie par son frère David.

Pour la plus proche amie de Laeticia Hallyday, la chef Hélène Darroze (qu'elle a rejointe le week-end dernier à New York), ce recours au tribunal est "incompréhensible", la famille entretenant autrefois des relations chaleureuses comme le prouvaient les SMS échangés entre la mère de Jade et Joy et ses beaux-enfants. "Je connais les Hallyday depuis près de quinze ans. Je n'ai connu que de la bienveillance de la part de Laeticia vis-à-vis de David et Laura. Nous étions tous ensemble pour fêter l'anniversaire de Johnny en juin dans le restaurant de Jean-François Piège. Ces derniers mois, au chevet de son mari, Laeticia prenait soin d'informer David et Laura de l'évolution de la maladie de leur père. Elle ne les a jamais tenus à l'écart. Johnny ne l'aurait jamais accepté. Si on l'appelait le boss, ce n'était pas pour rien. C'était quelqu'un de très indépendant. Ce n'était pas un homme à se faire dicter sa conduite par qui que ce soit", a-t-elle conclu.