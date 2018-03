Laeticia Hallyday : Avant la guerre, la bonne entente avec Nathalie Baye

Dernière à être sortie de son silence concernant le testament, contesté, du regretté Johnny Hallyday, Nathalie Baye a surpris par sa charge, violente, contre Laeticia Hallyday – seule bénéficiaire de l'héritage – et son clan. A en croire Le Point, c'est d'autant plus surprenant que leur relation n'a pas toujours été si tendue...

Nos confrères affirment, après avoir pu consulté des SMS et des mails échangés entre Laeticia Hallyday et Nathalie Baye, que les deux femmes ont de longue date entretenu une correspondance, souvent concernant Laura Smet, la fille de l'actrice et du regretté rockeur, avec en filigrane l'argent. Par exemple, Le Point révèle que Nathalie Baye aurait contacté Laeticia Hallyday, à une époque où Laura Smet avait besoin que l'on comble son découvert bancaire. D'ailleurs, le magazine rappelle que Johnny Hallyday avait un temps arrêté de parler à sa fille car il trouvait qu'elle dilapidait les dons qu'il lui faisait de son vivant. Des dons très conséquents ayant notamment permis l'achat d'un vaste appartement à Paris. Johnny surveillant sa fille comme le lait sur le feu, pointant du doigt ses mensonges ou la faisant interdire de boîte.

Le Point ajoute que Nathalie Baye, qui a connu une relation extrêmement conflictuelle avec sa fille avant que leurs rapports se pacifient, aurait aussi sollicité l'aide de Laeticia (qu'elle surnomme "la patronne") pour faire virer un certain Carl, proche de Laura à une époque où ses frasques étaient fréquentes (on se souvient de ses problèmes de drogues ou de la fois où elle a été vue nue dans la rue). Laura en voudra d'ailleurs à sa mère lorsqu'elle apprendra la correspondance entre les deux... Depuis que l'on connaît le testament, les relations entre Laeticia et les enfants aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, sont au coeur de toutes les spéculations. Avant la guerre judiciaire, il semblerait que le trio échangeait régulièrement par SMS sur un ton chaleureux. Aujourd'hui, le ton n'est plus le même...

La prochaine "bataille" va se jouer le 15 mars alors que Laura et son frère ont saisi la justice pour avoir un droit de regard quant au dernier disque enregistré par Johnny avant sa mort et que Laeticia a finalisé.

Thomas Montet