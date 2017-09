Laeticia Hallyday beauté chic face à Amanda Lear, icône décontractée

Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week s'installe à Paris. Lundi 25 septembre, le démarrage des festivités s'est amorcé avec le défilé de la maison Jacquemus, événement célébré en présence de nombreuses stars au musée Picasso, dans le 3e arrondissement de la capitale.

Cette année, Laeticia Hallyday avait ainsi répondu présent. Très chic dans une tenue noire et blanche, l'épouse de Johnny s'est affichée avec un grand sourire pour prendre la pose devant les photographes. Les cheveux relevés en une queue de cheval haute qui dégageait son visage et mettait en valeur son teint hâlé, le top de 42 ans a notamment retrouvé sur place son amie Caroline de Maigret, compagne de Yarol Poupaud.

Tout de rouge et de bleu vêtue, Amanda Lear était parée de ses grandes lunettes de soleil pour rejoindre la présentation. À quelques mètres de l'icône et chanteuse se trouvaient également d'autres célébrités très heureuses de prendre part au lancement de cette Fashion Week, comme la bombe Emily Ratajkowski, l'influence Jeanne Damas, l'actrice Alma Jodorowsky, le couturier Pierre Cardin, le PDG de Radio France Mathieu Gallet ou bien encore le créateur Jean-Charles de Castelbajac et Pauline de Drouas. L'actrice Sandrine Kiberlain, grande fidèle de la maison Jacquemus, était quant à elle venue au bras de sa fille adorée, Suzanne (17 ans, née de son mariage avec Vincent Lindon).

La Fashion Week de Paris se déroulera jusqu'au mardi 3 octobre.