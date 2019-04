Laeticia Hallyday complice avec ses filles pour déjeuner, Joy affirme son style

Presque tous les membres du clan de Laeticia Hallyday sont repartis, à l'exception d'une personne, sa belle-soeur Marilyne. La compagne de Grégory Boudou, son petit frère, se trouve toujours à Los Angeles et c'est avec elle que la dernière épouse de Johnny Hallyday et leurs deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) ont déjeuné le 30 mars dernier.

Au lendemain d'une audience cruciale dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday, Laeticia était de sortie. Elle s'est rendue au restaurant Gladstones de Los Angeles avec ses filles, profitant d'une belle journée ensoleillée. À cette occasion, la veuve du Taulier portait une longue robe colorée, manches longues et épaules dénudées. Elle avait choisi de l'associer à un grand chapeau de paille.

Laeticia s'est présentée très complice avec Jade et Joy, tenant la main de chacune de ses filles. Joy a particulièrement attiré les regard avec un look rock, une petite jupe en jean courte, un T-shirt vert, une paire de boots portée avec des chaussettes hautes. Du haut de ses 10 ans, Joy affirme peu à peu son style.

Durant ce week-end, Jade Hallyday a une nouvelle fois témoigné tout son amour à sa maman. Ce même 30 mars, l'adolescente de 14 ans a publié une photo d'elle et sa maman, lookée en salopette, prenant la pose dans une salle de bain. "Maman, je t'aime tellement, bien plus que jusqu'à l'infini et au-delà", a-t-elle commenté.