Laeticia Hallyday : Des larmes et de la tendresse sur la tombe de Johnny

Sur la tombe de Johnny Hallyday, l'émotion est encore vive comme au premier jour. Cela fait plus de quatre mois et demi que le rockeur est mort, mais sa veuve, Laeticia Hallyday, est toujours aussi bouleversée. Ne confiait-elle pas dans Le Point que l'affaire autour du testament de son époux "lui volait son deuil" ?

Laeticia et ses filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans), sont arrivées dimanche 15 avril 2018 à Saint-Barthélemy après un long périple (fini les jet privés). Elles n'étaient plus retournées sur l'île depuis la mi-janvier. Alors, bien sûr, leur première envie fut de se rendre sur la tombe de Johnny Hallyday au petit cimetière marin de Lorient. Le 16 avril, Laeticia et ses filles y ont déposé un énorme coeur qui a trouvé sa place au milieu des dizaines de mots et fleurs laissés par des proches, des amis, des habitants de l'île et quelques fans de passage.

Mardi 17 avril, le trio était de retour au cimetière. Accompagnée de Sylviane, la nounou des filles, d'une de leurs amies, et de l'éditeur Jean-Pierre Millot, un proche qui vit à Saint-Barthélemy, Laeticia, Jade et Joy se sont recueillies une nouvelle fois. Elles avaient apporté des bougies qui, une fois éclairées, font briller la pierre de mille feux. Laeticia était en larmes et touchait ses filles comme pour leur donner du courage et se consoler. Dans Le Point, elle racontait que Jade et Joy faisaient preuve d'une force incroyable dans cette terrible épreuve : "Elles sont incroyables ! Elles sont plus résilientes que moi ! Elles l'imaginent en paix. Elles continuent à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu'elles posent sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel. Il ne faut pas oublier qu'avant, elles ont la vécu la même chose que lui : l'abandon. Elles se sont construites aussi comme ça. Il y a tellement de lui en elles !" Vendredi 20 avril, nouvelle visite au cimetière. Après ce week-end, Laeticia et ses filles devraient retourner à Los Angeles.

Du courage, les filles et leur mère en ont besoin. Dès le 24 mai prochain, les avocats de chacun (Laeticia d'un côté, David et Laura Smet de l'autre) se retrouveront au tribunal de grande instance de Nanterre pour commencer à étudier la question de fond : le testament américain de Johnny Hallyday, signé en juillet 2014, est-il recevable ? À moins bien sûr que les deux partis arrivent à se reparler et à trouver un accord...