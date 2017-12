Laeticia Hallyday "effondrée", "abandonnée" après la mort de son "homme", Johnny

Muriel Robin fait partie des amis proches et fidèles de Johnny et Laeticia Hallyday à s'être rendus à Marnes-la-Coquette le 6 décembre, quelques heures seulement après la mort du rockeur français décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Accompagnée de sa conjointe Anne Le Nen, la comédienne de 62 ans a apporté son soutien aux proches du chanteur, son épouse Laeticia mais aussi leurs deux filles Jade (13 ans) et Joy (8 ans).

Alors qu'un "hommage populaire" sera organisé sur les Champs-Élysées en l'honneur de Johnny Hallyday le samedi 9 décembre, un rassemblement auquel elle participera pour soutenir notamment Line Renaud, Muriel Robin s'est exprimée sur BFMTV après la conférence de presse donnée par le manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran, et le préfet de police de Paris Michel Delpuech. Questionnée sur l'état de Laeticia Hallyday, la comédienne a confié : "Je ne peux que vous dire ce que vous imaginez. Je ne sais pas quels pourraient être les détails mais Laeticia est choquée, elle aimait infiniment cet homme. Vingt-deux ans qu'elle l'aime, qu'il est la priorité dans sa vie. Elle l'a montré, on l'a vu quand on était près d'elle. C'était son homme comme elle disait, elle est effondrée, elle est abandonnée, elle est terrassée."

Muriel Robin a également témoigné de la force de Laeticia Hallyday. "On sait bien aussi qu'elle va se relever, que les choses vont se passer autrement. Elle a été très courageuse, il faut annoncER ça aux enfants comme dans n'importe quelle famille", a-t-elle ajouté, persuadée que la dernière épouse de Johnny Hallyday saurait "surprendre" après cette douloureuse épreuve.

Tout comme Muriel Robin, Jean-Claude Darmon, Yodélice, Claude Lelouch puis la première dame Brigitte Macron s'étaient rendus à La Savannah, propriété des Hallyday, à Marnes-la-Coquette, encadrée par un dispositif de sécurité renforcé.