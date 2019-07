Laeticia Hallyday en blouse blanche pour une journée à l'hôpital

Laeticia Hallyday et Hélène Darroze ont fondé ensemble l'association La Bonne Étoile en janvier 2012 afin de venir en aide aux enfants orphelins ou laissés pour compte, principalement au Vietnam. Les grandes amies ont toutes les deux adopté leurs filles dans ce pays d'Asie. En plus de sept ans, leurs actions ont été nombreuses et la dernière en date remonte au jeudi 4 juillet 2019.

Après avoir visité le Puy du Fou avec ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) et Jean Reno, Laeticia Hallyday est restée un peu à Paris. Le 4 juillet, la veuve de Johnny Hallyday s'est rendue à l'hôpital Armand-Trousseau situé dans le 12e arrondissement, pour une "journée de rire et d'espoir" a-t-elle commenté sur sa page Instagram. Pour cette visite de l'établissement pédiatrique de renom, Laeticia Hallyday s'est associée Au rire médecin dont les clowns redonnent le pouvoir de rire aux enfants hospitalisés. "Nous sommes vraiment très fiers d'être partenaires du @leriremedecin qui partage notre raison d'être en venant en aide aux enfants malades et en difficultés et pour faire rentrer un peu de soleil à l'hôpital il n'y a rien de plus beau que la générosité d'un clown", a-t-elle ajouté.

En plus de ce message, Laeticia Hallyday a publié plusieurs images, des photos d'elle en blouse blanche et masque, tenue obligatoire dans l'enceinte de certains services, entourée des clowns, mais aussi quelques vidéos. Parce que la musique occupe une place prépondérante dans sa vie, la veuve de Johnny ne pouvait envisager une visite aux enfants malades sans elle. Pour preuve, les deux vidéos publiées dans ses stories Instagram qui la montrent en train de reprendre Stand by Me avec les clowns à la sortie de l'hôpital. Elle a également partagé une séquence tournée dans un ascenseur en leur compagnie.