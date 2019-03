Laeticia Hallyday en chemisier transparent : elle pose avec son frère Grégory

Le 18 mars 2019, Laeticia Hallyday était très entourée pour fêter ses 44 ans. La dernière épouse de Johnny Hallyday a pu compter bien évidemment sur la présence de ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), sur celle de nombreuses amies, Yaël Abrot, Élodie Piège entre autres, mais également sur celle de membres de sa famille.

Après son séjour à Saint-Barthélemy, Françoise Thibaut, la maman de Laeticia, est rentrée à Los Angeles. Toujours en Californie, cette dernière a révélé en image que son fils, Grégory Boudou, était également présent avec sa compagne Marylin depuis mi-mars. Extrêmement discret, encore plus depuis le décès de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017 et la guerre de l'héritage qui perdure, le frère cadet de Laeticia n'avait pas été vu depuis longtemps. L'homme d'affaires, patron de la boîte de nuit L'Amnesia, est ainsi réapparu sous le soleil de Los Angeles, au côté de sa soeur et de sa chère et tendre.

Le 23 mars dernier, Françoise Thibaut a publié sur sa page Instagram une photo de ses enfants posant côte à côte, légendée "Mes amours". Laeticia Hallyday, rayonnante, apparaît dans une chemisier brodé et transparent très élégant associé à une jupe plissée noire. La maman de Jade et Joy porte également un sublime chapeau Maison Michel, une prestigieuse maison qu'elle affectionne tout particulièrement. Seul un membre de la famille manque à l'appel, Margaux Thibaut, la jolie petite soeur de Laeticia et Grégory, née d'une autre union de leur maman et qui se trouve actuellement à Dubaï. C'est pourquoi Françoise Thibaut ajoute "miss you @margauxthibaut" à sa légende.

Ce même 23 mars, Françoise Thibaut s'est rendue à une exposition Jeff Koons dans la galerie The Board de Los Angeles avec Laeticia, dévoilant les images de leur virée culturelle dans ses stories Instagram.