Laeticia Hallyday "en larmes" après la vente symbolique d'un disque de Johnny

En France, nous avons le Téléthon, en Belgique, ils ont le Télévie. L'objectif est le même : récolter un maximum de dons afin de faire avancer la recherche médicale. Le Télévie se concentre sur le cancer, une cause qui tient énormément à coeur à Laeticia Hallyday. Rappelons-le, c'est un cancer des poumons qui a tragiquement emporté Johnny, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017.

Le 27 avril 2019, le disque d'or de l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, a été vendu au profit du Télévie à plus de 172 000 euros. "C'est magnifique et bouleversant, j'en ai les larmes aux yeux, s'est émue Laeticia Hallyday auprès de RTL Belgique. Johnny doit être si fier de pouvoir faire avancer la recherche contre le cancer et faire gagner la vie. Il a tellement lutté et s'est tellement battu. Cet album était l'album de la survie. Que son disque d'or rapporte une si grande somme pour la recherche me bouleverse. Je sais que le Télévie se bat contre cette maladie avec un seul but : que de nouveaux traitements permettent aux patients de gagner leur bataille contre le cancer."

La maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a tenu à rappeler l'importance de la Belgique pour Johnny. "Je me souviens du message que mon homme avait fait pour le Télévie il y a quelque temps, parce que la Belgique, c'était ses racines. Il était très attaché à ses fans belges", poursuit Laeticia Hallyday.