Laeticia Hallyday : En robe dos nu à Saint-Barth, avec sa "beauté" Sandra Sisley

Laeticia Hallyday va passer ces prochaines semaines à Saint-Barthélemy. Arrivée au début du mois de juillet sur l'île des Antilles françaises avec ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), la dernière épouse de Johnny n'a pas tardé à retrouver tous ses repères. Et, comme l'été dernier, ces vacances sont placées sous le signe de l'amitié.

Sandra Sisley, la femme de l'acteur de Tomer Sisley, a révélé sur Instagram qu'elle se trouvait auprès de Laeticia Hallyday. La reine des soirées parisiennes, mais aussi cannoises a largement documenté sa page mardi 16 juillet 2019. Elle y a notamment publié deux photos d'elle avec Laeticia et Liliane Jossua, en mode Drôles de dames, toutes en robe dos nu. "No words nedded #onSait" ("pas besoin de mots"), commente Sandra Sisley en légende. Sur la deuxième photo proposée, Laeticia Hallyday apparaît en train d'enlacer son amie, ravissante dans une longue robe claire, ses cheveux blonds tressés et coiffés d'un chapeau.

Sandra Sisley a également partagé plusieurs images, photos et vidéos, dans ses stories. Leur journée a commencé à 8h30 avec le "début du stage de surf pour les kids". En février dernier, Jade et Joy Hallyday avaient pris leur premier cours de surf, une activité qui leur plaît et qu'elles continuent donc notamment avec Dino, le fils de Sandra Sisley né de son ancienne idylle avec le producteur de musique Valéry Zeitoun. Pendant que les enfants ont suivi leur cours matinal, les mamans se sont offert un copieux petit déjeuner au Bar de l'oubli. Sandra Sisley a filmé Laeticia Hallyday en train de commander, alors qu'elle-même avait déjà commencé à "engloutir" son petit déjeuner.