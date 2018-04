Laeticia Hallyday et les excès de Laura Smet : "Elle n'a jamais été facile"

Nathalie Baye ne souhaitait pas s'exprimer. Puis elle a craqué dans un communiqué musclé transmis au Figaro dont la phrase la plus forte est sans aucune doute celle sur Laeticia Hallyday : "Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère." Dans l'interview fleuve que publie ce jeudi 12 avril 2018 Le Point, Laeticia Hallyday exprime ses difficultés à digérer une telle déclaration. Surtout après ce qu'elle a fait pour Laura Smet quand cette dernière avait des problèmes de drogues et d'alcool.

Bienveillance et compréhension

En parlant de David Hallyday et Laura Smet, la veuve du rockeur raconte : "J'ai donné beaucoup d'amour aux premiers enfants de mon mari. Beaucoup de bienveillance, de compréhension. Et, quand ils avaient besoin d'obtenir quelque chose de leur père, ils passaient souvent par moi. C'est vrai aussi pour Nathalie Baye, d'ailleurs." Et Laeticia d'expliquer pourquoi elle a si mal pris le communiqué de l'actrice : "Pour moi, ça a été très dur de voir les déclarations de Nathalie. J'avais un rapport très intime, complice avec elle. Au début, Nathalie avait vu d'un mauvais oeil mon arrivée, ce que je peux comprendre, car mon mari a connu beaucoup de femmes avant moi. Elle devait se dire 'ce n'est sans doute pas la dernière'. Mais avec le temps, nous nous sommes rapprochées."

Plus particulièrement autour de Laura Smet, qui selon Laeticia, "n'a jamais été facile" : "Laura a eu une adolescence très violente. Elle a fait des bêtises, insinué des choses. Il y a eu plusieurs tentatives de nous monter les uns contre les autres. Nathalie m'écrivait dans le dos de sa fille. Ça a été très dur à vivre pour mon mari. Il en pleurait parfois. Mais je me disais que, si Laura était comme ça, c'était aussi pour attirer l'attention de son père. Je tentais de l'expliquer à mon mari. J'ai été très présente pour elle. Je suis allée la voir tous les jours quand elle était l'hôpital Saint-Anne [centre hospitalier psychiatrique du 14e arrondissement de Paris, NDLR], avec un panier, du thé, des petits gâteaux. C'est moi qui suis allée la chercher au poste de police ou encore retrouver un sac qu'elle avait laissé dans une boîte de nuit. Cela a créé une proximité avec Nathalie. Qui maintenant dit que David et Laura étaient mes 'bêtes noires' ! On peut me dire tout ce qu'on veut mais pas ça !"

Laura a eu une adolescence très violente... Nathalie m'écrivait dans le dos de sa fille

Dans cette interview, Laeticia raconte que David Hallyday et Laura Smet n'ont pas toujours pu ou su être là quand il a fallu pendant la maladie de leur père. Elle s'étonne qu'ils aient fait appel à des avocats dès l'organisation des obsèques à La Madeleine. La mère de Jade et Joy, à qui David et Laura manquent terriblement, a oeuvré pour réunir la famille de Johnny – elle dit par exemple que les aînés se connaissaient à peine quand elle a rencontré le rockeur –, et comprend d'autant moins leur attitude : "Quand je vois aujourd'hui toutes les horreurs qui sont dites, leur façon de se victimiser pour me salir, pour obtenir ce qu'ils veulent... Je n'ai jamais eu cette relation-là avec eux avant. Surtout avec David. J'ai aimé David tellement fort. Je ne dirais pas que je l'ai aimé comme mon propre fils, par ce qu'il est plus grand que moi, mais très fort."

Dans une récente interview à Marie-Claire, Nathalie Baye revenait sur les errements de sa fille et déclarait avec fierté : "C'est une vraie militante anti-addiction. Depuis cinq ou six ans, elle va aux réunions et elle entraîne ceux qui en ont besoin. Libérée de ses nuits, elle est redevenue le soleil qu'elle était. Laura est une belle personne et, de plus, très drôle."

Le Point, en kiosques le 12 avril 2018.