Laeticia Hallyday fait appel : le temps de négocier ?

Le 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une décision importante dans le conflit qui oppose Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, aux aînés du rockeur, Laura Smet et David Hallyday. Le tribunal estime être compétent pour trancher dans ce dossier, à savoir la validité du testament américain de la star. Laeticia Hallyday fait appel de cette décision, nous apprend LeFigaro.fr.

Nos confrères rappellent que devant les caméras à la sortie du tribunal, après cette décision plutôt favorable à Laura Smet et David Hallyday, Me Ardavan Amir-Aslani, conseiller de Laeticia Hallyday, avait promis que sa cliente ferait appel. "Finalement, et c'est de bonne guerre, il aura fait durer le suspense jusqu'au bout, écrit Le Figaro. Laeticia Hallyday n'a donc déposé son appel que le tout dernier jour possible pour contester la décision du TGI, qui s'estime compétent à juger de la succession selon le droit français." Laura Smet et David Hallyday l'ont appris par courrier le 5 juillet.

Les manoeuvres pour faire traîner ce dossier ont assez duré

Pour Le Figaro, cet appel enterrerait tout espoir de négociations entre les deux camps... Une interprétation sans doute hâtive : en effet, si la veuve de Johnny Hallyday décide pour le moment de ne rien lâcher et veut continuer de se battre pour faire respecter les choix de son défunt mari, elle était aussi obligée de faire cet appel, faute de quoi la décision du TGI de Nanterre allait devenir définitive. Elle a déjà déposé auprès du tribunal tous les éléments qui plaident en sa faveur. L'avocat de David Hallyday, Me Pierre-Jean Douvier, explique dans Le Figaro travailler aux leurs : "Nous y travaillons d'arrache-pied et serons prêts au plus tard fin août. Les manoeuvres pour faire traîner ce dossier ont assez duré. Nous voulons aller le plus vite possible et espérons plaider dès novembre, décembre 2019." Si la cour d'appel de Versailles prend cette affaire aux dates annoncées par l'avocat de David, Laeticia a donc tout le temps - et ce, jusqu'au dernier moment - pour se désister de cet appel en vue d'éventuellement trouver un arrangement avec David et Laura.

Ce procès en appel est d'autant plus important que la justice américaine semble attendre sa résolution avant de se prononcer à son tour. Rappelons que Laeticia Hallyday a demandé à ce que de nouveaux biens du rockeur soient ajouté au Trust JPS dont elle est la seule bénéficiaire. Le juge américain exige de nouveaux éléments, notamment des précisions sur le délai de la procédure en appel en France, mais aussi sur le montant exact du patrimoine laissé par Johnny Hallyday et de la part (25%) garantie par la loi française à sa veuve Laeticia. Une nouvelle audience a été fixée au 4 février 2020. Pour Pierre-Jean Douvier, il s'agit "d'un nouveau revers pour Laeticia Hallyday". Et d'ajouter : "On s'achemine bien vers le sage résultat de l'existence de quatre héritiers."

En France depuis quelques semaines, Laeticia Hallyday et ses filles profitent au maximum : week-end dans le Gers, visite du parc Disneyland Paris, petit séjour entre amies à Saint-Tropez, etc. Du soleil et des proches pour oublier, parfois, ce bras de fer qui divise une famille.