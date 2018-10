Laeticia Hallyday heureuse de retrouver Line Renaud à Paris et tous ses amis

Comme des milliers de fans, Line Renaud a écouté les dernières chansons de Johnny et s'est dite "époustouflée". "Quand on sait dans quel état de santé il se trouvait, comment, d'où vient cette puissance vocale ?", s'est-elle demandé dans le JT de 13h de TF1 le 19 octobre dernier. "J'avais d'un coup l'impression que j'allais le voir arriver. Et j'ai revu évidemment Johnny, à 17 ans", a-t-elle également confié, les larmes aux yeux.

Hélène Darroze n'est pas la seule à avoir publié une photo de Laeticia le 21 octobre, Sylviane Destaillats, la nounou de Jade et Joy, aussi. Cette dernière a dévoilé la veuve à ses côtés, entourée de ses amies Marie Poniatowski et Anne Marcassus. Laeticia apparaît souriante dans un pantalon blanc et un pull camel sans que cette photo ne soit datée.

Michel Klein, plus connu sous la marque Mimi Liberté, a également pu passer du temps avec Laeticia. Ils ont dîné ensemble samedi 20 octobre en compagnie d'Anne Marcassus, son mari Billy, Hoda Roche et Hélène Darroze entre autres. Laeticia portait un jean pattes d'eph (un incontournable de sa garde-robe) et un blouson fleuri pour l'occasion. Il ne manquait que Liliane Jossua qui se trouve actuellement à Saint-Barthélemy.