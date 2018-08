Laeticia Hallyday : "Johnny serait si fier de toi"

Les sourires affichés par Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy n'auraient surement pas été possibles sans la présence de ses plus proches amis. Pour la toute première fois, Johnny Hallyday ne se trouve pas à ses côtés sur cette île paradisiaque des Antilles françaises que le rockeur français - décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé - affectionnait tant.

Accompagnée de ses deux filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) qui sont en vacances jusqu'au début du mois de septembre, Laeticia Hallyday a retrouvé tous ceux avec qui elle avait aussi l'habitude de se détendre et s'amuser tous les étés à Saint-Barthélemy. Alessandra Sublet (qui s'est offert le même tatouage qu'elle) et Hélène Darroze sont restées plusieurs jours à ses côtés tandis que Liliane Jossua et Marie Poniatowski s'y trouvent toujours. Frappée par la force de celle qu'elle considère comme sa soeur de coeur, Marie Poniatowski a adressé un tendre message à Laeticia Hallyday le 22 août 2018 sur Instagram. "Johnny serait si fier de toi. Ton coeur est si pur et bienveillant. Je t'aime ma soeur de coeur. #loveisallweneed #truelove", a-t-elle publié. Des mots touchants accompagnés d'une photo des deux amies qui se retrouvent depuis des années tous les étés. Laeticia Hallyday apparaît proche de la créatrice de bijoux, portant la casquette aux initiales de Saint-Barthélemy qu'elle ne quitte jamais lorsqu'elle vient en vacances sur l'île.