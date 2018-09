Laeticia Hallyday : Joyeuse virée avec Jade et Joy en bord de mer à Los Angeles

Après avoir profité tant bien que mal de leur premier été sans Johnny sur leur chère île de Saint-Barthélemy,Laeticia Hallyday, Jade et Joy sont de retour aux États-Unis. Non sans avoir rendu un dernier hommage à Johnny lors d'une ultime veillée en musique sur sa sépulture, le 3 septembre 2018, la jeune veuve et ses filles sont rentrées chez elles à Los Angeles, juste à temps pour la rentrée scolaire.