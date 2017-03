Laeticia Hallyday : L'amour plus fort que le cancer de Johnny

Ce combat contre la maladie n'est pas le premier pour eux, et comme pour les précédents, Laeticia et Johnny Hallyday unissent leurs forces pour l'affronter.

Le 8 mars dernier, pour mettre fin aux rumeurs courant à son sujet, le chanteur français emblématique de 73 ans a choisi de s'exprimer en personne publiquement. Profondément choqué, l'artiste a confirmé être soigné pour un cancer et il a également tenu à rassurer ses fans : "Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger." Preuve que l'état de Johnny Hallyday n'a rien d'inquiétant, il est effectivement apparu en forme le lendemain à Malibu, en compagnie de son épouse Laeticia Hallyday, son agent Sébastien Farran et son ami et collaborateur Maxim Nucci, leader de Yodelice.

Arrivée il y a quelques heures à Paris en fauteuil roulant – elle est blessée au pied gauche –, Laeticia Hallyday représente un soutien infaillible pour Johnny Hallyday. Celle qui a été nommée Femme de coeur par Clarins pour son engagement caritatif exemplaire lui a témoigné une nouvelle fois tout son amour sur Instagram. La lumineuse blonde de 41 ans a partagé une photo d'elle et son mari s'embrassant, tendre cliché pris lors de leur récent déjeuner à Malibu et qu'elle a choisi de légender ainsi : "Love is everything #FuckTheCancer."