Laeticia Hallyday : Nommée "femme de coeur" du Prix Clarins, Johnny "si fier"

Réputée pour son engagement humanitaire, Laeticia Hallyday est la lauréate du Prix Clarins pour son association créée en 2012 en partenariat avec son amie Hélène Darroze, La Bonne Étoile. Une nouvelle consécration méritée pour l'épouse de Johnny Hallyday, qui avait été récompensée pour cette même fondation pas plus tard que l'an dernier, en mai 2016, lors du Global Gift Gala à Paris.

Depuis 1997, le groupe Clarins récompense les femmes qui se battent afin d'offrir un monde meilleur aux enfants. Celles qui reçoivent cette distinction obtiennent par la suite une aide financière pour mener à bien leurs projets. Une partie des recettes de vente des produits Clarins spécialement conçus pour ce prix caritatif est ainsi directement reversée aux associations soutenues.

Voilà déjà plus de dix ans que la maman de Jade (12 ans) et Joy (8 ans) consacre toute son énergie à la cause de l'enfance. Avec La Bonne Étoile, la philanthrope de 41 ans a notamment pu venir en aide aux enfants orphelins, handicapés et malades du Viêt-nam, pays natal de ses deux filles qui reste cher à son coeur. Régulièrement, elle se rend sur place pour faire la tournée de ces orphelinats qui bénéficient tous de programmes éducatifs financés par son association. En octobre dernier, elle s'était rendue à Hô-Chi-Minh-Ville pour lancer la construction d'une troisième école. "C'est toujours difficile de quitter mes amours. Mais en même temps ce sentiment de bonheur à aller accomplir cette mission qui me tient tellement à coeur, cela me fait tant vibrer et me construit à chaque fois", avait-elle écrit.

Avec ce prix, Laeticia Hallyday sera surtout soutenue pour ses projets en France, dont les actions sont toutes récentes. Le groupe Clarins sera à ses côtés pour accompagner et soulager les enfants victimes de maltraitances en finançant trois unités d'accueil médico-judiciaires pédiatriques (UAMJP) dans différentes villes de l'Hexagone, à Orléans, Dijon et Pontoise. "Par ce choix réfléchi, nous souhaitons montrer qu'au-delà des apparences, nous rendons hommage à la femme de coeur sincère et motivée qu'est Laeticia. La soutenir dans ses actions en faveur des enfants est un signal positif qui donne de l'espoir à tous les petits opprimés, les oubliés de la chance. C'est là l'essentiel", ont déclaré Christian et Olivier Courtin-Clarins selon un communiqué officiel.

Sur Instagram, Johnny Hallyday a exprimé sa fierté après l'annonce de cette distinction. "Mon amour je suis si fier de ton magnifique combat pour les enfants défavorisés dans le monde. Bravo pour ce prix Clarins ! Je t'aime", a-t-il écrit mardi 7 mars. Une belle déclaration d'amour pour une belle personne toujours aussi engagée auprès des autres...