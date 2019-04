Laeticia Hallyday partage une vidéo de Johnny pour l'anniversaire d'une amie

Le 18 mars 2019, Laeticia Hallyday a fêté ses 44 ans à Los Angeles, son deuxième anniversaire depuis la mort de Johnny Hallyday. La veuve du Taulier a pu compter sur la présence de nombreux proches, sa maman Françoise Thibaut, son petit frère Grégory Boudou, sa belle-soeur Marilyne qui se trouve toujours à Los Angeles et avec qui elle a déjeuné le 30 mars dernier, mais aussi plusieurs de ses plus proches amies. Parmi elles, Christina qui habite elle aussi en Californie. Alors quand l'anniversaire de Christina est arrivé, Laeticia Hallyday n'a pas manqué de le lui célébrer à son tour.

Le 1er avril 2019, la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a publié plusieurs messages dans ses stories Instagram. L'un d'entre eux disait : "Tu as tenu ma main lorsque mon coeur était brisé et je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie." La veuve de Johnny Hallyday a également partagé une vidéo montrant son homme quelques mois avant sa mort, lorsqu'ils avaient fêté ensemble l'anniversaire de Christina à Los Angeles. Filmé le 1er avril 2017, celui qui s'est éteint le 5 décembre 2017, emporté par un cancer du poumon qui s'est généralisé, avait chanté quelques paroles de Blue Suede Shoes d'un certain Elvis Presley. Cette interprétation improvisée n'avait pas manqué de faire son effet.