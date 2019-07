Laeticia Hallyday : Photos rares avec sa grand-mère Elyette, qui fête ses 84 ans

La grand-mère paternelle de Laeticia Hallyday (44 ans), Elyette Boudou, a fêté son anniversaire entourée de ses proches. Née le 5 juillet 1935, celle que Johnny Hallyday surnommait affectueusement "Mamie Rock" a célébré ses 84 ans. Pour l'occasion, l'amie de Laeticia (et soeur de Sarah Lavoine) Marie Poniatowski a publié une photographie sur Instagram. La veuve du Taulier et son amie entourent Elyette avec amour et tendresse.

Elle commente : "Si tu n'existais pas il faudrait t'inventer. Joyeux anniversaire ma Mamie Rock.#familledecoeur". Ses followers ont rapidement tenu à souhaiter eux aussi un très bon anniversaire à Elyette : "Mamie rock était bien entourée. Encore joyeux anniversaire à Elyette", "Vous êtes magnifique toutes les trois. Et encore un très bon anniversaire à mamie Rock", "Rayonnantes toutes les 3 ! Joyeux anniversaire Elyette" sont quelques-uns des bons voeux qu'on peut observer.

Joyeux anniversaire Mamie Rock !

Très proche de sa famille, Elyette avait emménagé chez Johnny Hallyday en 2010 après le décès de son mari Henri. La grand-mère de Laetitia suivait la famille du rockeur dans tous ses déplacements (Paris, Los Angeles, Saint-Barth',...). Dans sa story Instagram, la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a également posté une photographie de sa grand-mère. Un cliché où l'on aperçoit les deux femmes souriantes et enlacées. Elle écrit affectueusement : "Joyeux anniversaire Mamie Rock."

Revenue du Cap d'Agde où elle était partie chez sa grand-mère (Françoise Thibaut), Jade était accompagnée de sa meilleure amie Tess Rambaldi (fille de Marie Poniatowski et du réalisateur Pierre Rambaldi).

Toute la famille Hallyday s'apprête à partir en vacances à Saint-Barthélemy en début de semaine prochaine. Ils partiront deux mois et fêteront l'anniversaire de Jade Hallyday, qui aura 15 ans le 3 août 2019.