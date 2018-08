Laeticia Hallyday : Radieuse au naturel avec Alessandra Sublet et leurs amies

Près de huit mois après la mort de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia retrouve progressivement goût à la vie. Il faut dire que la maman de Jade (14 ans le 3 août) et Joy (10 ans depuis le 27 juillet) reste bien entourée. À Saint-Barthélemy depuis la fin juin pour profiter des vacances d'été avec ses adorables fillettes, elle a pu compter sur la présence de ses plus fidèles amies, toutes venues lui rendre visite aux Antilles.

Après avoir notamment célébré la victoire des Bleus avec Hélène Darroze, c'est au côté d'Alessandra Sublet que Laeticia Hallyday a été vue en train de prendre la pose sur un cliché publié le 31 juillet 2018 sur le compte Instagram de l'animatrice. Entre filles, les deux femmes sont également entourées de leurs amies Isabelle Camus (l'épouse de Yannick Noah), Marie Poniatowski, Hortense d'Esteve et Sylviane Destaillats, confidente de Laeticia qui est également la nounou de Jade et Joy. "Girls just want to have fun", a écrit Alessandra Sublet en légende. Sur la photo, Laeticia Hallyday s'affiche radieuse et arbore ses cheveux naturellement bouclés.

Repris sur les comptes Instagram de tout le monde, Laeticia Hallyday exceptée (sa page est inactive depuis le mois de novembre 2017, date à laquelle elle avait publié une oeuvre de l'artiste JR mettant en scène ses filles), le cliché a attiré les commentaires enjoués. "Ça fait du bien de voir Laeticia sourire", "Profitez bien de ces moments entre amies", "Ça fait du bien de voir que Laeticia est très entourée et heureuse. Elle nous manque sur les réseaux. Tout notre courage pour elle... et éclatez-vous bien cet été !", lit-on notamment.