Laeticia Hallyday : Récompensée et émue, ses mots pour Johnny...

Mardi 14 mars, Clarins donnait une grande soirée à l'occasion de sa cérémonie annuelle de remise de prix, à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris. Le groupe, qui organise cet événement depuis vingt ans, a notamment récompensé Laeticia Hallyday pour son engagement humanitaire.

Repérée à l'aéroport de Los Angeles quelques jours plus tôt en fauteuil roulant, en raison d'une blessure à la cheville, c'est finalement sur ses deux pieds que Laeticia Hallyday (qui se déplace avec des béquilles) est montée sur scène pour récupérer son prix. Elle était la lauréate du Prix Clarins pour son association créée en 2012 en partenariat avec son amie la chef Hélène Darroze, La Bonne Étoile. Avec ce prix, la jolie blonde sera surtout soutenue pour ses projets en France, dont les actions sont toutes récentes. Le groupe Clarins sera à ses côtés pour accompagner et soulager les enfants victimes de maltraitances en finançant trois unités d'accueil médico-judiciaires pédiatriques (UAMJP) dans différentes villes de l'Hexagone, à Orléans, Dijon et Pontoise.

Émue et touchée, Laeticia Hallyday n'a pas manqué de remercier le groupe Clarins d'avoir ainsi souligné son engagement auprès des enfants. Il faut dire que la fière maman de deux petites filles est très sensible au bien-être des plus jeunes. "L'arrivée de ces petites filles est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. (...) Jade et Joy ont donné un sens à ma vie", a-t-elle déclaré selon RTL. Mais elle a aussi délivré un joli et touchant message en direction de son mari Johnny Hallyday qui lutte actuellement contre un cancer. "Étant l'heureux papa de cette jolie famille, il sait qu'il fait partie de mon bonheur et de ma fierté de femme et de maman", a-t-elle dit. Et d'ajouter que son mari qui "si souvent à travers la détermination, la force, la générosité qu'il a toujours mises dans les combats qu'il a eu à mener, reste [s]on inspiration quotidienne". Des propos qui ont touché le chanteur qui l'a remerciée sur Twitter.

Depuis 1997, le groupe Clarins récompense les femmes qui se battent afin d'offrir un monde meilleur aux enfants. Celles qui reçoivent cette distinction obtiennent par la suite une aide financière pour mener à bien leurs projets. Une partie des recettes de vente des produits Clarins spécialement conçus pour ce prix caritatif est ainsi directement reversée aux associations soutenues.