Laeticia Hallyday réduit son train de vie : Pas de jet privé pour Saint-Barth'

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy et Sylviane (la nounou) sont allées se recueillir sur la tombe de J.Hallyday au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, le 16 avril 2018. Laeticia a fondu en larmes dans les bras de ses filles. Elles sont ensuite allées à la plage avec son amie L. Jossua et son fils et ont fini la journée par un peu de shopping. Laeticia tient dans les mains et dépose sur la tombe de Johnny avec ses filles une sculpture de corail réalisée par l'artiste de Saint-Barthélemy Roger Moreau.16/04/2018 - Saint-Barthélemy