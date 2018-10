Laeticia Hallyday réfugiée à Saint-Barthélemy en pleine euphorie

Durant les semaines passées à Paris, Laeticia Hallyday n'aura pas chômé. En plus de renouer avec La Savannah, la maison où Johnny a rendu son dernier souffle et où elle n'avait plus mis les pieds depuis dix mois, Laeticia Hallyday a orchestré la promotion de Mon pays c'est l'amour. La veuve de 43 ans a donné de sa personne en accordant trois interviews colossales (le journal télévisé de TF1, une spéciale sur RTL présentée par Marc-Olivier Fogiel et une couverture de Paris Match).

Avec son record de rockeur

Une semaine après sa sortie, Mon pays c'est l'amour accumule les records. C'est le meilleur démarrage de l'histoire d'un album en France avec 780 177 copies. Warner Music France avait prévu une mise en place historique de 800 000 albums... Vendredi soir, au micro de RTL, Sébastien Farran, dernier manager de la star se disait tout simplement abasourdi. Il résume également parfaitement ce petit pincement au coeur que toute l'équipe autour Laeticia ainsi que les fans ressentent : "C'est une semaine évidemment un peu euphorique, et en même temps tellement déçu qu'il ne soit pas là pour le voir, en plus maintenant c'est passé comme étant le plus gros score mondial de cette année. Il n'y a qu'une personne qui était capable de réaliser cet exploit en fait... Une seule personne qui a une carrière de 60 ans qui a touché 6 générations qui se sont retrouvées à ce moment-là et qui arrivent encore à s'identifier à lui."

Vendredi 26 octobre, Warner Music organisait une soirée pour célébrer cette réussite. Thierry Chassagne, le grand patron, a fait monter sur scène tous les artisans du projet comme le manager Sébastien Farran, le compositeur et réalisateur Yodelice (Maxim Nucci) , Rose Hélène Chassagne qui a organisé cette promotion exceptionnelle avec brio ou encore le directeur artistique Bertrand Lamblot. Bien que retenue sur son île, Laeticia, également directrice artistique de l'album, a tenu à être présente grâce à appel Facetime. On l'a sentie très émue quand elle s'est adressée à l'équipe : "On est loin, mais on est de tout coeur avec vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cet album (...) Il serait tellement fier de ce succès."

On a pu voir tous les intervenants terminer leur présentation, les larmes aux yeux...