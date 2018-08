Laeticia Hallyday : retrouvailles festives entre amis avant une rentrée chargée

La veuve du rockeur a d'abord organisé un goûter avec tous les amis de sa fille, avant une joyeuse soirée déguisée le lendemain, aux côtés de tous les fidèles du clan Hallyday : Alessandra Sublet, Liliane Jossua, le biographe de Johnny, Gilles Lhote, Marie Poniatowski et son mari Pierre Rambaldi, Yannick Noah et Isabelle Camus... Des festivités ensoleillées qui permettent à Laeticia Hallyday de pleinement se ressourcer avant son retour à Paris et une rentrée bien chargée.

L'album de Johnny, un voyage au Vietnam...

Toujours aussi impliquée dans la préparation de l'album posthume de Johnny, annoncé pour le mois d'octobre, celle qui a partagé la vie du rockeur durant plus de vingt ans prendra part à une tournée de promotion qui s'annonce riche en émotions, selon le magazine Gala. La veuve de 43 ans devrait accorder trois nouvelles interview d'après Closer, pour la radio, la télévision et un hebdomadaire. Il s'agira du premier retour de Laeticia Hallyday à Paris depuis la cérémonie funèbre à la Madeleine en décembre dernier. Jade et Joy devraient quant à elles faire leur rentrée à l'école, à Los Angeles, sous la garde de leur nourrice.