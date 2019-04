Laeticia Hallyday : Risotto, chiot et impro musicale, sa soirée avec Nadia Farès

Place à la détente entre copains. Le 6 avril, dans sa maison de Los Angeles, Laeticia Hallyday a invité ses amis à venir profiter de ses talents culinaires. En store sur son compte Instagram, la veuve du rockeur a partagé quelques extraits de cette joyeuse soirée, entre plats maison, adorable chiot et pause musicale.

Au menu du jour : risotto et bar au parmesan ! Tandis que Laeticia Hallyday s'affairait en cuisine, ses amis se sont amusés à jouer avec un jeune golden retriever difficilement plus craquant. Les autres chiens de la famille Hallyday, Santos et Cheyenne, étaient également présents. L'épouse de Johnny Hallyday a notamment pu compter sur la présence de Nadia Farès, une amie de longue date, bientôt de retour à la télé avec la saga Les Ombres rouges (C8). Avec sa fille Shanna, 16 ans, l'actrice a improvisé un duo à la guitare dans le salon, au milieu des amis réunis, parmi lesquels figurait Pierre-Antoine Raberin, président de Ladurée aux États-Unis.